陸媒《環球時報》今天社評指出，為抗擊新冠肺炎，大陸社會的動員程度遠遠超過了「非典」（SARS）時期，成為前所未有的全民公共衛生戰爭。越來越多城市進入「封城」或者類似狀態。全大陸老百姓雖有一些怨言，在互聯網上發牢騷，編段子調侃，但這沒有影響大家對團結的共同支持，大陸抗擊新型肺炎總的來說非常有序，各地出現臨時「靜止」的狀態不是城市癱瘓的表現，而是經過高度組織的「抗疫」戰爭的一部分。

社評擔心，與此同時，也發現了當前防疫鬥爭中的一些問題。比較突出之一是，多地都出現有人刻意隱瞞武漢和湖北旅行史而在當地感染多人的悲劇性案例，少數人對疫情防控規定的不配合，形成較大危害。應當加強鞭撻這種行為的力度，震懾仍在這樣做或接下來有這樣做潛在動機的人。

社評支持，依法對那些刻意隱瞞旅行和接觸史並造成了嚴重後果的人進行調查，依法予以追究。要通過這些案例讓公眾了解，在重大疫情期間，因拒絕配合防控管理而造成了嚴重危害是有可能構成刑事犯罪的。

社評表示，防控疫情是當前的第一要務，這個時候如有誰對自己的危險旅行和接觸史繼續刻意隱瞞，尤其是還不管不顧地接觸他人，甚至造成了聚集性傳染的嚴重後果，不能不說這就是一種犯罪。

社評稱，根據官方數字，北京市還有800萬人有待回京，上海、深圳、廣州都將面臨大規模的人員回流。在這之前，必須完成兩項工作。一是找出絕大部分已被感染並且處在傳染期的患者和帶菌者，取得防控阻擊戰的重大轉折。二是註定會有部分帶菌者未被及時發現，必須有各地緊盯他們健康動向的強大機制來承接接下來的風險。

社評強調，每一個人到達新的居住地後，他的流行病學所有相關記錄都必須是高度透明的，他們所有人都需要進入新居住地的防控體系中，隨時得到監測，他們的傳染風險被壓縮到最小限度。

(中時 )