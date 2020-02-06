停泊橫濱港外海的鑽石公主號新添10人確診 08:262020/02/06 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 感染武漢肺炎的80歲香港男性所搭乘的「鑽石公主號」郵輪2月3日起被隔離在橫濱港外海。(路透社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾搭載感染武漢肺炎香港旅客、目前停泊在橫濱港外海的鑽石公主號郵輪，又有10人感染新型冠狀病毒。 該郵輪上4日有10人確診感染。日本厚生勞動省6日公布新1批的病毒檢查結果，發現71人肖中又有10人感染。這10人已被送往神奈川縣的醫院接受隔離治療。 這艘搭載了3700多名乘客和工作人員的郵輪3日返日後，為進行檢疫及疑似感染人員的病毒檢查，一直停泊在橫濱港外海，船上所有人員將在海上被隔離14天。 郵輪6日為補給食物、物資曾停靠橫濱港。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #日本 #鑽石公主號 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚！郵輪10人確診 全船繼續在日本「海上隔離」 21:252020/02/05 消費 疫情升溫 打亂國際郵輪布局 04:102020/02/06 產業．科技 確診10遊客趴趴走 足跡遍台北 04:102020/02/06 生活新聞 國際熱門新聞 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 2020武漢風暴》全球恐慌搶口罩 外國價格讓台驚呆 - 國際 更新土耳其客機意外 機身斷成三截 一人傷重不治 - 國際 武漢肺炎疫情影響 開第一槍 馬來西亞撤回駐台外交官 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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