曾搭載感染武漢肺炎香港旅客、目前停泊在橫濱港外海的鑽石公主號郵輪，又有10人感染新型冠狀病毒。

該郵輪上4日有10人確診感染。日本厚生勞動省6日公布新1批的病毒檢查結果，發現71人肖中又有10人感染。這10人已被送往神奈川縣的醫院接受隔離治療。

這艘搭載了3700多名乘客和工作人員的郵輪3日返日後，為進行檢疫及疑似感染人員的病毒檢查，一直停泊在橫濱港外海，船上所有人員將在海上被隔離14天。

郵輪6日為補給食物、物資曾停靠橫濱港。

(中時電子報)