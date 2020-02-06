今天白天各地回暖，氣象專家吳德榮表示，明天(2/7)有一波鋒面從北部海面掠過，水氣較前波略少，鋒後冷空氣強度接近大陸冷氣團，中部以北、東北部低溫12~14度，北台灣濕冷到周日(2/9)。下周四(2/13)活躍的鋒面接近，天氣很不穩定，有劇烈對流發展的可能。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，明天北台灣整天濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。降雨方面，迎風面北部、東半部有局部雨，周六、日略轉乾，白天北部雲多偏冷、中南部晴朗舒適，各地早晚微冷。

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，下周四「活躍」鋒面接近，其結構雖仍在調整中，但已顯示天氣很不穩定，鋒面伴隨明顯降雨，隱含其中有強對流發展。

氣象局表示，周日晚至下周一清晨，中部以北、東北部低溫12~14度，南部、花東15~17度；這三天北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區好天氣。

最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式、13日20時500百帕模擬圖(左圖)顯示，高空有短波槽(紅虛線)，代表槽前地面鋒面(右圖黃虛線)附近上空，有強上升運動配合。同時的地面氣壓及降雨模擬圖(右圖)則顯示，鋒面伴隨明顯降雨，隱含其中有強對流發展。(翻攝自 「三立準氣象·老大洩天機」專欄)

中視新聞

(中時電子報)