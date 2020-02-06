詹子晴（ㄚ頭）日前在于美人、浩子主持的《請問你是哪裡人》節目，分享與另一半交往時的點滴、為了看清對方曾經做過哪些事。ㄚ頭透露8年前跟男友第一次出國去東京玩，沒想到才到日本就接到經紀公司電話，要她立即回台工作，讓男友早早計畫好的高級餐廳等行程全部泡湯，獨留在日更好巧不巧遇到日本311大地震，讓ㄚ頭超級內疚，更認定：「這個男的我跟定了。」兩人也相戀至今。

ㄚ頭也笑說所以之後跟男友出國被惹毛都會原諒他，但從那次出國後，每一次出國男友都會惹毛她。像是兩人到了餐廳，男友看了不喜歡就直接走人、或是說去哪都可以，但看了她安排的行程卻卻立馬打槍，但想想自己曾經把男友一個人丟包，還是心甘情願的隱忍，讓主持人浩子聽完直說：「那個額度8年夠了，妳想清楚。」讓大家笑到不行。

浩子則是分享當初跟老婆剛交往時，剛好遇到自己的阿嬤快離開人世，當時還是女友的老婆就一直陪在浩子和阿嬤的身邊直到阿嬤過世那一刻，當下浩子就決定想要跟這個女生在一起，讓大家聽了好感動，浩子接著說：「後來我就財產全部都給她了，過著領零用錢的日子。」惹得全場哄堂大笑。

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(中時電子報)