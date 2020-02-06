有「本土劇女神」封號的女星曾莞婷，因為亮麗外型與精湛演技，在台灣本土劇中總是擔綱女主角的一姐地位。最近全球正苦於對抗大陸武漢肺炎，台灣民眾搶口罩、酒精抗疫疲於奔命，曾菀婷昨天在臉書社群平台，放送多張比基尼美照，為支持她的粉絲朋友大放送養眼福利，同時為大家加油打氣：「這陣子大家都悶壞了吧，給你們好心情一下。」

曾菀婷大放送比基尼美照造福粉絲，還有「美胸壓床」的邪惡視角照。（圖／翻攝臉書）

曾莞婷昨天（5日）在臉書大曬多張養眼的比基尼照來替粉絲「顧目睭」。她身穿以一身亮眼的黃色花紋比基尼入鏡，在水池中開心戲水，展現性感又俏皮的青春活力；另外還有一張以「美胸壓床」，大曬胸前深溝的邪惡視角照，搭配慵懶放鬆的表情，讓粉絲看了快噴鼻血。

曾菀婷大放送比基尼美照造福粉絲，還有「美胸壓床」的邪惡視角照。（圖／翻攝臉書）

曾菀婷難得解放性感的好身材，還PO上社群跟粉絲分享：「這陣子大家都悶壞了吧，給你們一點好心情。」後面接著自我調侃：「明明是自己好心情」。而粉絲們看到她的辣照後，紛紛留言「女神好辣」、「心情真的有變好」；而曾菀婷的美照，也釣出藝人好友留言，鮪魚就大讚：「姊姊也太辣了吧」，LULU更是激動回應：「姊姊啊啊啊啊啊！母湯喔！（分我一點）」。

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(中時電子報)