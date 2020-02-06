首批武漢台商包機返台，名單引發爭議，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文成了眾矢之的。針對此事，台北市議員王世堅與徐正文在節目上正面交鋒，兩人吵得不可開交，主持人也無法勸阻。

第一批武漢台商247人日前返台，其中一人確診感染武漢肺炎，徐正文出面證實，名單出現問題，原本僅244人，但實際回台卻多了3人，且其中一名就是確診台商。徐正文強調，救援會群組的人都不認識這3人，認為大陸不會故意送確診病患來台。

昨（5）日在節目《平論無雙》，徐正文表示，自己是秉持人道主義進行救援，並未自稱「政協」，都是其他人為了抹紅、增加網路聲量所致，也對王世堅喊話，「等這些人救回來，我可以單獨跟你論戰！不用在這邊這麼多的口水。」

王世堅怒回「你不用跟我在這邊大小聲，你在那邊哭哭啼啼，以人道之名譴責我們政府、譴責我們台灣台灣社會，就是不對，這是非常不公平的，我沒有本事，你中共政協，你才有本事。」

不管王世堅話還沒說完，徐正文馬上回擊，說「你不用講這些啦，你有本事你來救啊，你那麼有Guts你來救，你沒Guts啦，不用講這些，只有口水。」

戰火一發不可收拾，主持人請雙方冷靜一點，但仍勸阻無效，最後只能進廣告。

(中時電子報)