一如預期，美國總統川普在彈劾案中順利脫身，參議院宣判無罪後沒幾分鐘，川普就在推特高調慶祝，並宣告自己是「永遠的總統」。

美國參議院昨（5）日進行川普的彈劾審判，最終反對票為52票，贊成票僅48票，川普的彈劾案遭到否決，民主黨發起的彈劾案就此落幕。

俄羅斯衛星通訊社報導，參議院宣判無罪幾分鐘後，川普立即在個人推特大肆慶祝，他貼上一段30秒影片，挪用2018年10月號《時代雜誌》（TIME）封面圖，畫面從川普2024持續往後延伸年份，2028、2032、2056，一直到3000、5000、20000，畫面上還有川普半身像，睥睨地看著年份持續跳動，最後一個畫面停留在「永遠」（4EVA），暗示他會是美國「永遠的總統」，影片中的川普這時也抬起頭來，噘起嘴唇、直視鏡頭，挑釁意味濃厚。

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

不過川普的慶祝儀式還沒結束，他後續又發布另一條推文，宣布將在美東時間7日中午發表勝利宣言，他的推文說，「我將會在明天中午12時（台灣時間8日凌晨1時）發表公開聲明，討論我們國家在彈劾騙局的勝利」，「勝利」（VICTORY）一詞還特別以大寫強調。

川普被爆料以扣押軍援及白宮元首會談為手段，施壓烏克蘭調查總統大選參選對手拜登的黑資料，民主黨眾議員於去年9月對川普發起彈劾調查，年底通過「濫用職權」以及「妨礙國會調查」2項彈劾指控。美國參議院5日對眾議院的彈劾指控進行審判，一如外界預期，占少數的民主黨議員無法取得全院2／3贊成票彈劾門檻，最終民主黨人發起的彈劾案以失敗收場。

(中時電子報)