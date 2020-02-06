美國之音今天報導，經濟專家表示，新型冠狀病毒疫情將對大陸第一季經濟增長產生巨大負面影響，預計大陸決策者將採取刺激措施穩定經濟增長。

路透社5日引述知情人士報導，大陸政府正在討論是否將2020年經濟增長目標下調至6％左右。不過，很多經濟學家認為大陸無法達到這個目標。

瑞銀大陸首席經濟學家汪濤預計，2020年大陸第一季國內生產總值（GDP）同比增長將下降至3.8％，全年增速下跌至5.4％。

報導稱，上周，接受《華爾街日報》調查的10十名經濟學家將大陸第一季經濟增長預期下調了一個多百分點，至4.9％的中值。

疫情打擊了大陸經濟主要增長支柱的服務業，因為許多地方政府已經限制了聚眾活動，關閉了餐廳、購物中心和旅遊景點，並對交通運輸實施嚴格限制。

報導指，瑞銀預計，整體零售銷售增長可能在第一季下降至少5個百分點。前大陸央行顧問黃益平警告稱，如果5％的大陸服務行業員工失業，將意味著2000萬人失去工作。

同時，投資者信心經貿易戰打擊後尚未完全恢復，而全球供應鏈在過去幾年已開始轉變，大陸的勞動力成本上升，無限期的停工將促使更多工廠轉移生產。

中國人民銀行本周已向金融體系注入了1.2兆元人民幣，以試圖恢復投資者信心。大陸央行可能會在未來幾周下調貸款基準利率和銀行存款準備金率。為了將失業減少到最低，大陸領導人還可能會宣布更多的支出、稅收減免和行業補貼。

路透報導，大陸政府內部人士指出，增加政府支出可能會將今年度預算赤字率從2019年的2.8％推高至3％，地方政府可能獲准發行更多債券，為基礎設施項目提供資金。他們說：「當前，貨幣政策正在放鬆，但央行將採取循序漸進的方法，密切關注疫情。」

美國之音報導，美國智庫布魯金斯學會資深研究員杜大偉（David Dollar）說：「迄今為止宣布的刺激措施規模不大，將有助於穩定經濟，並確保地方政府有資源應對突發公共衛生事件。」「大規模的刺激措施可能會加劇該國的債務問題，並可能分散人們對控制病毒這一主要任務的注意力。」

分析人士警告說，全面的經濟後果取決於大陸最終能在多大程度上控制住疫情。在大陸，新型冠狀病毒已造成494人死亡，近2.5萬人感染。

美國投資銀行高盛承認疫情持續時間的不確定性，但同時表示，過去病毒疫情造成的衝擊一般持續1到3個月，隨後會在2到3季內恢復到過去活動水準。

(中時 )