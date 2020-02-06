Keanna發文。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

歌手謝和弦和結婚4年的混血辣妻Keanna婚變風波鬧得沸沸揚揚，日前謝和弦稱Keanna做高級飯局、裝娃娃音，Keanna則回應自己家境不需要陪吃。昨(5日)Keanna又分享和弟弟對話，對方力挺她娃娃音是天生的，但不忘捅刀說：「你這個沒找我幫你補一刀，你娃娃音一直都是啊」。

針對謝和弦爆她以前做飯局、假裝娃娃音傳聞，昨Keanna霸氣表示：「我的家境和專長不需要像有人吃了化學派藥物後，ㄎㄧㄤ掉胡說抹黑的那些不實的過去，我連提告都懶了」，但稍後她態度大改，表示因父母看到她被抹黑的新聞不開心，Keanna撂重話，希望謝和弦不要再靠抹黑搏版面。

Keanna更稱呼謝和弦是「Mr.江郎才盡與金錢散盡」，批評他現在裝病是為了到時讓法官判輕一點，開轟謝和弦「不要再靠抹黑我博版面或靠別人蹭熱度」。Keanna也曬出和家人對話，弟弟力挺她娃娃音渾然天成，虧說：「難道我從小到大聽的都是虛幻的嗎？還是我也ㄎ一ㄤ掉了」。

而網友也為Keanna打氣說：「喜歡你的文筆啦！可愛夠嗆且不失幽默」、「超Diss的啦哈哈哈我喜翻」、「是否先請他去醫院治療一下，不然這樣瘋癲瘋癲的，胡言亂語的也不是辦法」、「我懂娃娃音的無奈」。

(中時電子報)