工業電腦廠新漢（8234）網通業務搶占5G測試設備商機，將與詮隼科技攜手，結合雙方在硬體平台及軟體技術優勢，共同開發網路效能測試解決方案，初期鎖定中國大陸、台灣、日韓及東南亞等亞太區市場。

新漢看好未來5G測試設備將是利基市場，透過高效能、高可靠度的網路效能測試平台，搭配詮隼網路自動化測試軟體，提供多元化的網路效能測試解決方案，相對具有成本效益優勢，陸續已有網通業者參與。

法人預期，隨著5G設備在全球布建速度加快，預期合作效益將在兩年內逐步發酵，挹注網通業務成長。 因應5G環境布建，全球網通相關裝置出貨大幅成長，連帶推升測試、認證設備需求，根據市場研究機構markets and markets預估，5G相關網路測試配備產值至2023年將達4.7億美元。

5G網路以SDN和NFV開放式架構為核心技術，網路效能最佳化成為影響網路效率關鍵因素，網通業者對網路效能測試設備需求越來越高，但目前網通測試設備認證由兩、三家廠商寡占，導致周邊測試設備與軟體套件投資金額太大，進入門檻高。

新漢指出，透過與詮隼合作，將能有效開拓亞太市場在網路效能測試配備需求，包括邊緣端、核心網路及營運商皆要通過測試，尤其是電信業者在進行任何網路布建前，都必須提前模擬網路效能，接下來還要進行小範圍的效能測試，確認有效運作後，才能大規模布建。

詮隼主要服務內容為提供符合最新標準，以及架構完善的測試方案與諮詢服務，加速產品開發時程，目前正積極發展5G相關測試工具，並與國際標準組織進行密切合作。

(工商 )