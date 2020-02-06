美國經濟數據意外強勁，以及對中國新型冠狀病毒疫情的擔憂有所緩解，周三美股連續第三天走高，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高。

中國和英國研究人員在新型冠狀病毒藥物研發上取得突破性進展的報導，帶動歐洲股市大漲，亦為美股帶來提振。

周三收盤，道瓊工業指數漲483.22點或1.68%，為29,290.85點。標普500指數漲37.1點或1.13%，為3,334.69點，完全收復上周失土。那斯達克指數漲40.71點或0.43%，為9,508.68點，特斯拉股價暴跌，使漲幅受抑。

標普500指數11大類股，以能源股暴漲3.78%表現最好，主要受原油價格上漲激勵。

受醫療保險公司股價上漲，以及生技公司渤健（Biogen）飆升17.5%提振，標普醫療保健股收漲1.97%。渤健獲得一項多發性硬化症藥物的專利裁決。

在連續6天大漲後，特斯拉重挫17.2%。特斯拉警告，受武漢肺炎疫情影響，上海廠生產的Model 3將延後交車。

(時報資訊)