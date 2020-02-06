美股強勁反彈，代表科技股的NASDAQ指數甚至創下新高，武漢疫情的影響已逐漸淡化，雖然美股表現強悍，但不表示台股可以V型反轉，加權指數來到季線反壓處(目前位置11767點)會轉為拉回修正、進入震盪整理；換句話說，策略上應「先調節、再布局」。

盤面上1月營收亮麗股，1月份碰到年假+武漢肺炎爆發，如果營收還能月增就表示訂單狀況良好，此類股的買盤積極，說明基本面抬頭，市場逐漸回歸理性發展；依此推斷，加權指數短線彈高至季線位置(約落在11700~11750點)後將會轉成區間震盪，此時也是最後沉澱賣壓的時候。

純就產業面分析，在武漢肺炎尚未造成恐慌前，被動元件、記憶體、面板、CIS等產業，就有產能吃緊、缺貨、醞釀漲價的訊息，也就是說短期事件的衝擊不會改變長期基本面的優勢；不過，因為大盤不會V型反轉，操作上以先調整手中持股為主，靜待待指數拉回建立第二隻腳後再逢低布局。

(時報資訊)