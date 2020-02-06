德微科技(3675)2020年1月合併營收為1億2081萬4000元，較去年同月成長4.8%，今年開春以來全球市場信心受新型冠狀病毒衝擊，德微將審慎評估疫情對半導體產業影響程度，不過，在Diodes(達爾)力挺、整併亞昕效益顯現下，德微今年稼動率及良率將分別較去年增加10%及1.5%。

德微表示，今年1月受到元旦及春節假期集中，工作天數較去年減少，然年前下游客戶備貨力道強勁，使營收呈現年成長趨勢。

今年開春以來全球市場信心受新型冠狀病毒衝擊，德微將審慎評估疫情對半導體產業影響程度。

德微去年因搬遷桃園新廠區，導致稼動率較2018年減少8%，良率亦下滑1%，加上全球半導體產業不佳，2019年合併營收為15.47億元，年成長2.61%，初估全年獲利將低於2018年，法人預估，德微2019年每股盈餘約2.3元，不過隨著搬遷完成，張恩傑表示，今年稼動率將較去年增加10%，良率亦將較去年提升1.5%，只要稼動率及良率能如預期增加，全年獲利將因此增加4000萬元，今年業績可望創下歷年新高。

(時報資訊)