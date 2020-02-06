滯留武漢台胞首架包機4日抵台，國民黨中央委員徐正文證實，第一批返台者實際數字247人，比救援會名單多3人，而其一就是武漢肺炎確診病例，引各界圍剿。衛福部長陳時中宣布訊息時落下眼淚，知名作家張曼娟感性表示，不少政治人物言行令他「出戲」，陳每天出現卻時時牽動人心；望著陳掩抑不住的淚水，她的眼淚也止不住了，盼全體國人一起做前線抗疫英雄的後盾。

張曼娟昨日在臉書發文，內容如下：

「台灣有許多政治人物的言行，令人難以苟同，有時候看著他們激情演出，我卻好出戲啊。然而，每天出現的陳時中部長卻牽動著許多人的心，不只是疫情的更新，還有他的措辭、神情，以及顯而易見的責無旁貸的勇氣和耐力。沒有政治的術語，只有奮鬥的毅力。他的背後則是專業的、夙夜匪懈的醫護人員。他們是台灣的英雄，壓力山大的情況下，生活毫無品質可言，卻還要承接隨時隨地爆發的情緒性攻擊。

看見部長強自掩抑卻止不住的淚水，我的淚也忍不住了。我覺得我可以懂，奮力要把事情做好的人，對自己的苛責。感謝在最前線的抗疫英雄們，保護著我們。讓我們成為他們的後盾吧！」

文末，張曼娟更特別標註了關鍵字——「出入醫療院所請佩戴口罩」、「保健防疫人人有責」。本文也獲得超過2.6萬人按讚，迴響熱烈。

(中時電子報)