在武漢肺炎疫情抗災終於傳出藥物新突破，消息一出，激勵稍早收盤的美股飆漲近500點，亞洲股市的日韓股也跟進大漲1.3%以上，台股早盤上漲超過80點，收復11600點整數大關。

外媒報導，陸浙江大學據報導已發現可治療新型冠狀病毒的藥物，而英國研究人員也宣稱在疫苗研究上獲得重大突破，此外，美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）臨床試驗6日在武漢啟動。

全球恐慌的武漢肺炎出現抗災救命藥，市場樂觀看待疫情不至於重創全球經濟成長，利多消息帶動美股開高走高，終場三大指數全面收紅。道瓊指數飆漲483點（或1.68%），收在29290點；標準普爾500指數上漲37點（或1.13%）收在3334點；那斯達克指數上漲40點（或0.43%）收在9508點。

法人指出，台股連續3天反彈，指數在季線約11767點和半年線約11295點區間震盪，5日呈現價穩量縮格局，日KD技術指標交叉開口縮小，預期台股下檔半年線有撐，不過僅單隻腳繼續彈升有難度，短線震盪整理為主。

(中時電子報)