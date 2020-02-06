首批滯留武漢的台胞專機日前返台，居中協調的大陸北京市政協港澳台僑工作顧問、國民黨中央委員徐正文，因最終名單與給陸委會名單出現巨大落差，在網路上引起藍綠白首度團結一致砲轟「太誇張」。對此，台北市議員徐巧芯有話要說。

原來，會讓網友這麼生氣的原因是因為，陸委會曾在包機協商階段，即已預先告知陸方，須以有慢性病患者、有密切醫療照顧需要者或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意，但上述人員多數並未在內，甚至多了一小批陸配。

對此，徐巧芯今在臉書為陸配緩頰，她認為「黨中央必須儘快與黨員徐正文溝通，明確告知他「不應自己釋放錯誤的訊息干擾政府作業」。例如就她所知，陸委會以及第一次包機最後的名單跟他給的本來就不一樣。過程中造成民眾的困擾與混亂，也應道歉！國民黨不是在防疫中添亂的」。

對於專機當中有陸配，徐認為若是未經雙方協調後來被更改的名單，當然是不宜！更重要的是，各政黨不要再口水戰了，這對防疫沒有幫助。

她也請大家在氣憤之虞，不要以言詞傷害陸配族群。可能有不少人是在「原本名單內」經過政府審議的，已經結婚並且申請了台灣居留證，正在等待6年時間到可以依法申請身分證入籍的陸配，是「中華民國準國民」，「也是我們的家人」。

不少網友在巧芯臉書留言，「徐正文言行已經嚴重讓國民黨形象受損，務必儘快處理」、「巧芯說的好，講的理性又中肯」、「徐用包機名單做人情，拜託快辦他」、「最需要幫助的同胞都沒回來，回來的全是跟徐正文交情匪淺的台商？」、「國民黨買辦不改很難選贏2022」。

(中時電子報)