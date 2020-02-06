2月台指期今日開盤大漲109點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，現貨部分，三大法人賣超47.84億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1174口至13882口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加770口至34680口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加908口至6077口。

永豐期貨表示，週三台指期較夜盤下跌開出後持續走軟，回吐夜盤所有漲幅並翻黑，所幸權值股中金融、傳產率先出現止跌，接著鴻海、聯發科、台積電相繼出現反彈，台指期再度上攻直到10:30達到昨日高點11620點，不過追價力道減緩後，漲幅持續收斂，終場台指期小漲0.07%至11542點。整體而言，昨天台指期開高走低留長下影線，日內高低點達146點，洗刷程度較大，反應了昨天亞股普遍都呈現連彈後稍作歇息的狀況，技術面台股目前下檔半年線有撐，但僅單隻腳繼續彈升難度相對較大，近期較大機會呈現震盪整理格局。

(時報資訊)