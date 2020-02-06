由於適逢國內外新年假期期間影響工作天數較少，縮時攝影機廠—邑錡公司(7402)2020年1月合併營收達3233萬元，近期全球產業供應鏈面臨中國武漢肺炎疫情延長大陸地區廠商復工計畫影響，不過邑錡全球地區營收分布以美國及歐洲市場為大宗，以自有品牌業務合作供應廠商主要於台灣地區，整體出貨不受影響。

邑錡表示，由於1到2月為傳統出貨淡季，且去年同期旗下自有品牌OBM及創新ODM雙業務新產品訂單出貨墊高比較基期，使得1月營收較去年同期減少。

近期全球產業供應鏈面臨中國武漢肺炎疫情延長中國地區廠商復工計畫之影響，邑錡表示，公司全球地區營收分布以美國及歐洲市場為大宗，分別占整體營收比重達71%、15%，以自有品牌業務合作供應廠商主要於台灣地區，整體出貨不受影響，此外，由於創新ODM業務輕資產之營運模式，提供國際品牌客戶「設計+製造量產」之競爭利基，雖然主要生產供應商位於中國福建，但是在手訂單已完成組裝待出貨，短期中國地區廠商延長復工影響有限，但對邑錡發揮創新ODM業務競爭優勢反而有機會增加國際品牌接單機會，有助於創造未來營運良好動能挹注。

邑錡積極提升Brinno品牌全球知名度、完善縮時攝影、數位電子貓眼等產品線齊全、以及全球經銷體系整併等，目前1月全球活躍經銷商已達95個，Brinno品牌旗下縮時攝影產品於歐、美地區建築工業應用保持良好銷售表現，新一代專業版建築應用套組已進入測試階段，並持續開拓創意商用、藝術創作領域新品銷售之延伸，可望創造新一波銷售。

在創新ODM方面，受惠美國教育相關客戶Vernier保持穩定出貨動能之外，另新開發之利基型新客戶也已進入研發階段，預計第3季開始陸續出貨，雖然Vernier客戶新產品上市計畫因公司策略調整遞延至第2季，但由於邑錡與客戶達8年長期合作基礎，且根據以往新產品訂單週期長達3-5年，有望創新ODM業務出貨表現將隨著客戶新產品上市需求而同步放量。

邑錡表示，公司除持續針對自有品牌OBM業務持續投入Brinno品牌新品研發以完善齊全產品線，並拓展縮時攝影相機市場多元應用領域，推動區域性經銷代理整合，集中行銷資源有助於提升Brinno品牌能見度，在創新ODM業務部分亦採取聚焦高附加價值利基市場客戶接單調整，以及培植重要供應商合作夥伴等策略，有助於優化創新ODM業務客戶結構，進而挹注創新ODM業務營運精進，逐步展現公司整體營運帶來正面效益。

(時報資訊)