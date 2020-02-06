耕興(6146)1月合併營收為2.32億元，年減2.35％，主要因適逢農曆春節連假、工作天數減少，但春節期間台灣測試實驗室以24小時加班因應主要客戶上市的時程。

耕興表示，第1季為傳統淡季，台灣、美國所有運作維持正常，惟旗下大陸昆山及深圳兩個實驗室，由於大陸武漢地區疫情蔓延，為配合當地政府防疫工作已將復工日期延後至2月10日，目前耕興仍持續密切注意疫情狀況即時採取因應措施，同步也持續與客戶密切協調訂單遞延測試的時程，待復工後彈性調配產能，儘速完成後續測試驗證的所有工作。

根據大陸工信部發表數據顯示，截至2019年底大陸5G基地台已完成逾13萬座建置，同時也已有35款5G手機取得銷售許可，大陸製的5G手機晶片也正式投入商用，大陸積極加速5G商轉化的腳步，創造相關供應鏈龐大的市場商機。耕興表示，雖短期測試完工時程將受到大陸地區復工延後而遞延，但從接單狀況來看，由於公司早於2018年即著手布局5G產品檢測市場，在5G剛步入正軌後，順利搶占多款運用高通、華為海思、聯發科等5G新晶片的5G智慧型手機檢測訂單，累積多款5G智慧型手機的測試經驗，耕興有望隨著大陸地區5G商轉化的蓬勃發展下，持續爭取更多的檢測訂單。

(時報資訊)