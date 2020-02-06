口罩實名制購買今天上路，可持健保卡到全省6500家健保特約藥局買，每人一周限購2片，但大家都搶買口罩，如何知道哪家藥局還有貨？對此，健保署官網將在上午9時，開放大家查詢藥局口罩數量。

健保署臉書PO文，指出今天上午9點統一開賣口罩，同時健保署系統也上線，「請至健保署網站→社區特約藥局專區→二、口罩庫存查詢:【請點我】」能查詢口罩數量剩多少？以及有配合販賣口罩的健保藥局在哪裡？預計每半小時更新一次「但確切口罩開賣時間，還是要視物流配送及各家藥局營業時間而定。」《中時電子報》記者實測，頁面查詢有些當機，但是等2~3分鐘後，就可顯示。

翻攝自 健保署網站

除了官網外，也可下載健保快易通APP查詢，點開APP選「院所查詢→附近院所→特約類別選『藥局』」，可呈現自己附近特約藥局位置。但記者實測，APP經常當機閃退，不推薦，因此還是查健保署官網比較快。

翻攝自 健保署網站

(中時電子報)