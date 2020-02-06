影》高雄受武漢肺炎影響重 韓國瑜：請中央協助 09:172020/02/06 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜（左1）。（本報資料照／柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜出席高市府疫情補助紓困規劃記者會｜2020.02.06 大陸武漢肺炎爆發，全球疫情拉警報，高雄市政府今日召開疫情補助紓困規劃記者會，對於高雄受到疫情影響，受創甚重，市長韓國瑜對中央喊話，希望在各方面可以有所協助。 韓國瑜表示，受疫情影響，高雄市在農產外銷、觀光、防疫等問題上都出現困難，希望中央可以訂立相關法律，協助地方，讓台灣可以順利度過這次武漢肺炎的疫情。 韓國瑜提到，每年學童開學前最怕發生這樣子的緊急事件，一來是害怕學子生病，二來是不希望有甚麼意外影響他們學習，籲請中央應重視這些相關問題。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #高雄 #影響 #疫情 #韓國瑜 #協助 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 政治熱門新聞 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完驚呆：很意外！ - 政治 不忍了！蔡政府防疫好棒棒？網PO心聲文痛批 - 政治 失控暴走！徐正文、王世堅節目上開槓 罵到停不下來 - 政治 「罷韓」送口罩？謝寒冰2句話開嗆！網友驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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