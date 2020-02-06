韓國瑜出席高市府疫情補助紓困規劃記者會｜2020.02.06

大陸武漢肺炎爆發，全球疫情拉警報，高雄市政府今日召開疫情補助紓困規劃記者會，對於高雄受到疫情影響，受創甚重，市長韓國瑜對中央喊話，希望在各方面可以有所協助。

韓國瑜表示，受疫情影響，高雄市在農產外銷、觀光、防疫等問題上都出現困難，希望中央可以訂立相關法律，協助地方，讓台灣可以順利度過這次武漢肺炎的疫情。

韓國瑜提到，每年學童開學前最怕發生這樣子的緊急事件，一來是害怕學子生病，二來是不希望有甚麼意外影響他們學習，籲請中央應重視這些相關問題。

(中時電子報)