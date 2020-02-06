市場期待武漢肺炎解藥將出爐、再加上經濟數據穩健，激勵標準普爾500指數、那斯達克指數雙雙登上歷史收盤新高。台股6日開盤開在11,605.11點，買單拉抬，指數持續往上翻揚，連三日反彈。

道瓊工業平均指數5日終場上漲1.68％、收29,290.85點。那斯達克指數上漲0.43％、收9,508.68點，連續第2個交易日創歷史收盤新高。

費城半導體指數勁揚2.19％、收1,909.52點，亦創1月24日以來收盤新高

台新投顧指出，美股連兩日反彈，亞股亦普遍走揚，加上大陸出手穩定市場，以及SARS經驗後各國對防疫警覺提高，市場恐慌緩解，後續則關注下周大陸陸續開工後的情況。

台股目前於半年線位置見支撐，只要疫情不進一步擴散，指數仍有機會站回季線。操作方面，武漢肺炎疫情下受惠轉單、漲價或美股財報佳音的相關供應鏈等題材可留意。

(工商 )