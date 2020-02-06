購買口罩實名制今(6日)上午9點起實施，昨天已出現不少不少民眾前往健保特約藥局詢問數量，好決定要何時前往排隊，高雄市警局擔心民眾排隊購買時會引發糾紛，上午開始起特別實施「護罩勤務」要求線上巡邏員警，針對轄區內健保藥局加強定點巡邏，確保民眾購買時安全狀況。

高雄市警局表示，前往各超商與藥局巡邏的勤務之前已實施，但是畢竟是實施實名制購買口罩第一天，警方仍會擔心發生糾紛，因此希望員警在進行家戶訪查與巡邏勤務時，前往各販售點加強注意購買秩序狀況，協助民眾排解問題。

今天起民眾需持健保卡到健保特約藥局購買，無特約藥局的偏鄉由衛生所代售，購買口罩比照慢性病處方簽，民眾需到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買，沒有健保藥局的偏鄉，由衛生所代售。民眾身分證字號末碼奇數於每週一三五、身分證字號末碼偶數（包括0）則於每週二四六購買，週日則不限。

(中時電子報)