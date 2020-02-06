中華電(2412)統計Hami書城月讀包用戶下載電子書已突破471萬本，月讀包申租人次，近兩年每年平均成長三成，透過行動裝置下載電子書，已成為越來越多消費者的閱讀習慣。

因應武漢肺炎疫情，中華電Hami書城特別提供月讀包用戶熱門電子書《對決病毒最前線》免費下載，由資深防疫專家分享對抗傳染病的親身經驗，教導民眾如何保護自己，另外，即日起至2月29日止，中華電行動用戶於網頁登入會員，還可於15本精選好書中，任選一本免費下載，包括比爾蓋茲大力推薦的《鯨吞億萬》、年度暢銷心靈勵志好書《你的善良必須有點鋒芒2》，以及知名動畫導演新海誠最新力作《天氣之子》等，讓用戶不用出門也能輕鬆享受閱讀的樂趣。

中華電表示，為滿足愛看書的用戶，即日起中華電行動用戶於Hami書城申租月讀包，不僅享限時優惠價，中華電再加碼贈送閱讀天數，原價477元的季繳方案，限時優惠100天只要399元，年繳方案更贈送達85天，享450天優惠價1599元。

(時報資訊)