高通上季業績表現優於市場預期，但警告中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情恐將對手機產業構成威脅，製造和銷售都可能受到衝擊。受此打擊，周三高通盤後股價由升轉跌，一度下挫約4%。

全球最大數據機晶片製造商高通周三宣布，第一財季（截至2019年12月29日）營收年增5%，為50.8億美元，優於市場預估的48.4億美元。淨利年減13.6%，為9.25億美元。經調整後每股盈餘99美分，優於市場預期的85美分。

旗下的獲利金雞母技術授權事業營收為14億美元，符合市場預期。高通表示，已簽下85份5G技術授權協議，較去年11月簽下的75份成長。

高通預期本季經調整後每股盈餘將介於80～95美分，營收介於49億～57億美元，其中值均超出分析師預測均值86美分與51億美元，再度顯示全球晶片業長期來的衰退正在緩解。此外，高通預期本季晶片部門營收介於39億～45億美元，亦優於市場預估的38億美元。

惟受到俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，這次的預測區間大於以往。Palkhiwala表示，高通將每股盈餘預測區間最低值調降5美分，把可能的干擾納入考量。

財務長Akash Palkhiwala在發布財報後的投資人會議上表示，新型冠狀病毒疫情對手機需求與供應鏈造成的影響，「不確定性極大」。

但高通在電話會議上試圖安撫分析師對武肺疫情將打擊中國手機需求和供應鏈的擔憂，稱今年最大的5G市場應該是美國、韓國和日本，因此高通能渡過這些亂流。高通並維持對於2020年5G手機銷量的預測不變，預估將介於1.75億～2.25億支。

(時報資訊)