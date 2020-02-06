首批武漢台商返台，一人確認感染武漢肺炎，事後也發現返台名單多了3人，其中一人就是確診病患。對此，大陸媒體人徐和謙緩頰，表示武漢目前醫療窘迫，若把生病的人留在武漢，等於把他留在戰地。

徐和謙在臉書表示，武漢已13座主要醫院爆發大規模感染，相當台北市12區的聯合醫院，和當年和平醫院不幸爆發院內感染一樣，同不失去正常運作的完整救治能力。由於這些大醫院是1000萬人的大武漢的生命線，沒有一間能封院，必須繼續勉強運作，唯一能做的就是讓確診醫護隔離。

目前武漢官方想做的，就是把已發和潛在病例找出來，不再以輕症無法收治、醫院滿了無法收治、試劑盒不夠而無法確診等主觀客觀理由，延誤對風險因子的捕捉，讓目標明確，把疫情從圍堵遏制階段，轉入標定、壓縮和消減階段。

其中不少國家已經開始撤僑，徐和謙說，若照陸方標準，撤僑只能帶有外國籍的人走，陸籍配偶、孩子都不能上機，因此還有人不願和家屬分離，留在當地。英、德力爭抗議，要求保持其國人的家庭完整性的原則，才讓陸方同意把陸籍家眷帶走，而日本因一開始未爭取，導致許多陸籍配偶仍滯留武漢，遭輿論猛烈批評。

徐和謙表示，若台灣政府決定不允許任何持非台灣護照者乘這架包機入境，也可事先聲明，讓滯留武漢家庭自己決定，如果未明言禁止，事後再由網軍和友媒側翼或在野盟友砲轟，並不道義，但可以理解有人怨氣、悲憤，甚至有防疫失靈的恐懼，但硬要說一個下機後才確診的人，是怎樣硬被塞上飛機、使台灣破功的陰謀論，則屬渲染過渡了。

徐和謙建議，後續若還有不只一班包機，至少留一班作為高戒護級別的醫療專機，把疑似跟已確診或有發熱症狀的台胞接回台灣，就如陳時中所言「讓他獲得更好條件的醫療，也是我們接人的目的」。畢竟從醫療意義上來看，把生病的人最後留在武漢，相當於把他留在砲火紛飛戰地上的帳棚裡。

(中時電子報)