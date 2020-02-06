口罩實名制6日上路，各地藥局擠兌情況幾乎可以預見；核能流言終結者創辦人黃士修在臉書表示，「統購統銷」的計劃經濟政策當年共產黨早就玩過，蔡政府強化稀缺心理，花費鉅額社會成本，強化民進黨的統治正當性，反正不花自己的錢，也不是玩自己的命。

黃士修提問：「如果政府公告，為確保我國現金儲備，即日起禁止銀行資金流出。民眾的想法會是相信銀行不會倒，還是趕快去把銀行的錢領出來？」2008年香港東亞銀行因坊間謠言財務困難，發生擠兌。銀行第一時間澄清財務狀況健全，更重要的是實際作為：面對大量民眾提款，銀行「不設提款上限」。這是支撐社會觀感的關鍵，三天內擠兌現象即平息。

黃士修爬梳新聞脈絡，1月23日，行政院長蘇貞昌宣告口罩禁止出口政策；1月25日，蘇貞昌定調「自救才能救人」說法；1月26日起，為了支持禁出口政策，官方和側翼透過各種管道宣傳「台灣需求緊張」的印象。

1月27日，民眾出現搶購潮，廠商先是限購5盒，隔日限購1盒，單價仍在每片2、3元水準。同日，Matters平台刊出文章，揭露台灣9成口罩來自中國大陸進口；1月28日，政府公布歷年進口數據證實前述文章，將輿論往「台灣產能無力出口至對岸」引導，卻忽略蘇貞昌「宣布禁止出口政策」毫無必要的事實。

1月31日，政府公告全面徵用口罩，由四大超商系統鋪貨，每人限購3片，統一售價8元；經濟部加碼2億元購置口罩生產設備，預計未來將日產能從400萬提升至1000萬。至此民眾對口罩的「不確定性心理需求」一發不可收拾。

黃士修說，1953年起，中華人民共和國政府實施「統購統銷」的計劃經濟政策，在農村實施統一徵購，在城市實施定量配給，糧食由政府全面嚴格控管；看似穩定糧食價格，卻喪失市場調節能力，最終造成農民被更嚴重剝削。

如果口罩充足，何必延兩週開學？何必推不領口罩宣言？何必實名制單雙號輪流？何必緊急投資兩億開產線？黃士修批評，民進黨政府不斷投入資源宣傳「有政府請放心」，卻掩蓋一系列違反經濟學基本原理、且早年共產黨已實驗過的錯誤決策，才是造成群眾心理需求無限擴大，人為導致物資稀缺的元兇。一切都是為了擁護最初的「禁止口罩出口」政策，黨和政府絕對不會有錯。

迫使市井小民花費鉅額社會成本，買到的是政府強化統治的正當性。對政客來說，這真是一門再划算不過的生意──因為不花自己口袋的錢，也不是玩自己的命。

(旺報 )