大陸武漢肺炎疫情不斷擴大，不少藝人都出錢出力，綜藝天王吳宗憲也捐出數百台吸塵器到武漢，卻有網友私訊表示，要他不應該這麼用力幫助大陸，對此，他也開直播無奈回應，吐露自己會捐吸塵器的主因。

吳宗憲表示自家的吸塵器有清潔功能，能讓空氣清淨，因為聽到武漢肺炎會透過空氣、飛沫傳染，所以決定捐出吸塵器給武漢各個醫院，累積至今已捐330台，會計還說「老闆你發瘋了，因為算一算，機器大概價值700萬人民幣(約台幣3千萬)」，目前都已送到武漢。

另外，還有就是聽到身邊有人因為武漢肺炎過世，「聽了難過得要死」，所以他更覺得應該做點什麼幫助武漢。不過卻有網友私訊表示，他不應該這麼用力幫助大陸，對此，他感到很難過，並，強調做愛心不該分哪裡人，「其實心裡面難過這個網友私訊，施比受更有福」，自己有這個能耐，就盡力去幫助人。

吳宗憲也提到不僅921，還有南亞海嘯和福島核災，他都有出錢出力，「事實證明我不只舔共還舔日，我還舔東南亞，我更舔台灣同胞」，最後他也語重心長說：「接下來的歲月，如果可能的話，我能不能不要再演了」，感嘆說：「我好累喔，真的好累，以後只有公益的事情再找我」。

(中時電子報)