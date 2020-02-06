第一位排隊民眾開賣前一小時就排隊（戴上容攝）

系統登入有異，民眾焦急等待。（戴上容攝）

排隊隊伍塞爆街口（戴上容攝）

各藥局開賣時間不一致，民眾抱怨。此間未下午開賣藥局，工作人員解釋下午才開賣。（戴上容攝）

武漢肺炎疫情延燒，口罩今日起採取實名制，新北市新莊區福壽街藥局，還未到九點就大排長龍，塞爆街口。藥局製作號碼牌發送，並請工作人員分配號碼牌，第一位買到的民眾表示，「九點開賣，八點就到藥局前排隊」。

口罩排隊隊伍綿延，然而民眾對於口罩實名制多有抱怨，「各個藥局時間販賣時間不一樣，有些下午才開賣，一早撲空後到這邊右排不到口罩。」；藥局也有登不進系統的問題，造成開賣時間延遲。

(中時 )