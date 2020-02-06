口罩實名制首日上路 民眾一小時前就排隊塞爆街口 09:392020/02/06 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 口罩實名制上路，大排長龍。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第一位排隊民眾開賣前一小時就排隊（戴上容攝） 系統登入有異，民眾焦急等待。（戴上容攝） 排隊隊伍塞爆街口（戴上容攝） 各藥局開賣時間不一致，民眾抱怨。此間未下午開賣藥局，工作人員解釋下午才開賣。（戴上容攝） 武漢肺炎疫情延燒，口罩今日起採取實名制，新北市新莊區福壽街藥局，還未到九點就大排長龍，塞爆街口。藥局製作號碼牌發送，並請工作人員分配號碼牌，第一位買到的民眾表示，「九點開賣，八點就到藥局前排隊」。 口罩排隊隊伍綿延，然而民眾對於口罩實名制多有抱怨，「各個藥局時間販賣時間不一樣，有些下午才開賣，一早撲空後到這邊右排不到口罩。」；藥局也有登不進系統的問題，造成開賣時間延遲。 (中時 ) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #藥局 #口罩 #排隊 #時間 #號碼牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 鑽石公主號再增10確診 日官方證實一台灣女性中鏢 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 口罩實名制首日上路 民眾一小時前就排隊塞爆街口 - 生活 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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