北韓封鎖邊境 加強防疫

從去年底至今，大陸武漢肺炎確診病例直逼3萬，而死亡人數也已超過550人。就在大陸爆發迅速蔓延的武漢肺炎疫情後，北韓隨即封鎖邊境，甚至拒絕接收從大陸境內逮捕的北韓叛逃人士，認為這樣能阻絕武漢肺炎疫情。

不過，據韓國媒體《自由韓國郵報》（Liberty Korea Post）報導，由於北韓出現7例武漢肺炎確診病例，最高領導人金正恩緊急下令，全面中斷全軍冬季訓練。

《自由韓國郵報》在北韓的特派員說，北韓2月3日已出現武漢肺炎病例，可是消息卻被北韓全面封鎖。報導指出，北韓武漢肺炎確診患者包括曾在山東省從事外幣兌換的北韓餐廳女服務員，還有北韓駐青島領事館一名職員的妻子，她們返回北韓後，與家人親屬接觸，導致疫情蔓延，目前已知有7人確診。

而據《韓聯社》報導， 隨著大陸疫情擴散，北韓緊急啟動對境內河流、湖泊等水源地的水質分析，以防帶有病毒的污水跨境流入。

另據北韓中央廣播電臺6日報導，中央緊急防禦指揮部為了徹底預防病毒，不斷採取緊急措施。指揮部不僅確切掌握出差回國人員的情況，並對這些人員進行醫學監視。

此外，北韓還加強對外國人集聚旅遊熱門景點的防疫力度，只有接受地區檢疫單位檢疫的人，才能進入陽德溫泉文化休養地，以及馬息嶺滑雪場等景點。

(中時電子報)