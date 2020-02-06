在全球擔憂武漢肺炎情緒高漲之際，外電指出，英國科學家在相關疫苗研發取得重大突破，帶動國際股市反彈，油價也同步勁揚，台塑四寶中今日以與油價關聯最為直接的台塑化漲幅最大，上漲逾2%，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)漲幅則在1%以內。

全球產業現階段發展圍繞著武漢肺炎的疫情，有英國科學家最新在疫苗研發取得重大突破，帶動國際股市反彈，油價也同步勁揚，紐約商品交易所西德州中級原油期貨價格上漲1.14美元，收在每桶50.75美元，倫敦市場北海布蘭特原油期貨價格也上漲1.32美元，收在55.28美元，油價的反彈，也帶動台塑四寶今股價彈升，其中又以與油價連動最為直接的台塑化漲幅最大。

漢肺炎疫情擴大，大陸是全球最大原油進口國，2019年日均進口量1012萬桶創新高，大陸經濟放緩將削弱石油需求，且預估武漢肺炎疫情擴大將進一步打擊石油需求，外資認為，以SARS疫情資料為基準推估武漢肺炎病毒恐導致航空燃油日需求量減少約17萬桶，原油日總需求量減少約26萬桶。

台塑四寶今原先將舉辦元月業績說明會，但因武漢肺炎疫情關係，故決議暫停一次，台塑集團也有鑑集團員工眾多，已要求大陸台籍幹部近期無須回台開會，也要求相關部門降低群聚開會次數。

(時報資訊)