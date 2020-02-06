隨著新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）疫情發燒，各國確診病例逐漸攀升，勤洗手、戴口罩已成全民運動，不過大陸17歲的新生代男星黃明昊卻被網瘋傳遊日時被感染，對此，黃明昊昨（5日）晚則發文闢謠：「我很好，大家也都要好好的」。

17歲的黃明昊2018年從選秀節目《偶像練習生》嶄露頭角，並以男團「樂華七子NEXT」出道，黃明昊以俊俏臉龐和精湛的Rap、舞蹈實力，深受大批粉絲支持，但就在疫情緊張時刻，陸網昨卻瘋傳黃明昊在遊日本時，遭感染新型肺炎。

對此，黃明昊第一時間在微博發聲：「我很好，大家也都要好好的，都要健康平安！」讓傳言不攻自破，同時，黃明昊也曬出手寫信，向在第一線的醫療人員致敬「辛苦了！你們也一定要注意好自己的身體」。

隨著黃明昊發聲闢謠後，黃明昊粉絲也在微博發文譴責造謠者，表示已向黃明昊所屬公司聯繫，確認黃明昊身體狀況，並呼籲公司嚴懲造謠源頭。

黃明昊粉絲譴責造謠者。（圖／取材自Justin明昊_網宣組微博）

(中時電子報)