台灣在世界衛生組織（WHO）名稱連次遭改，據WHO最新報告，台灣除了列於與中國大陸同一項目之外，名稱又遭更改為「台北與周圍地區」（Taipei and environs），荒謬行徑再添一例。

The strong measures taken by China at the epicenter of the new #coronavirus outbreak have prevented significant spread abroad, providing a "window of opportunity" to halt transmission, said Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general of #WHO on Tuesday. pic.twitter.com/3ur9VqsjS2 — Economic Daily, China (@EDNewsChina) February 5, 2020

據《中央社》報導，世衛組織5日發布第16期疫情報告，其中在大陸的項目下，出現一欄Taipei and environs（台北及周圍地區）確診11名病例，且同步在附註欄載明，大陸確診病例包括香港特別行政區、澳門特別行政區與台北及周邊地區。

自武漢肺炎爆發以來，台灣不僅無法從WHO獲得最新資訊之外，名稱接連變動。世衛在1月22日第2期疫情報告，首先以「中國，台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣、23日報告則更名為台北直轄市（Taipei Municipality）、25日改為台北（Taipei）、至5日則再改為「台北及周圍地區」。

且世衛自2月1日起公布大陸各省份病例，也將台北列名其中，造成其他國家誤解，因而禁止台灣籍航空公司班機及民眾入境，嚴重損害台灣民眾的權益。而世衛4日報告中，還將台灣10起確診病「自行加料」多添3例、成為總共13例，衛福部長陳時中當時表示「這是假新聞」。

(中時電子報)