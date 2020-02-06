武漢肺炎疫情持續擴散，各縣市口罩供應不足，掀起「口罩之亂」。為因應此狀況，中央流行疫情指揮中心宣布口罩販售實名制，今日開始上路。有網友認為，國民黨先前以「7人小組」協助兩岸溝通、促成包機載台灣民眾返台，返台後卻傳出名單不符以及出現確診案例，這件事比口罩之亂還嚴重百倍。這篇文章也引來諸多議論。

網友nicholas0406在PTT撰寫「每到關鍵時刻國民黨都會出手相救民進黨」一文。該網友指出，本來這幾天還在吵什麼口罩之亂，但每當民進黨陷入僵局時，國民黨就是會出手相救，成功把焦點轉移到他們身上。

該網友認為，比起口罩之亂，國民黨先前以「7人小組」協助兩岸溝通、促成包機載台灣民眾返台，返台後卻傳出名單不符以及出現確診案例，這些比起口罩之亂還嚴重百倍。他諷刺表示，國民黨又再次出手救了民進黨。

該文章引來網友議論，有力挺國民黨的網友回文表示「民間組織來做就會有舞弊，所以政府在幹嘛？一個撤僑完全沒政府出面」、「國民黨協調倒楣背鍋」。此外，也有網友認為「民進黨哪有陷入什麼僵局」、「自己黑箱名單還怪人黑」、「還在護航國民黨有夠不要臉」。

(中時電子報)