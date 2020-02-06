武漢肺炎疫情延燒，口罩今日起採取實名制正式上路，台北市長柯文哲表示，有外出需求者，建議需先量耳溫、額溫，確認沒發燒再出門，對於健保藥局可能會塞爆，柯P則呼籲，有需要的人再買，勿跟風使需要的人買不到。

(中時電子報)