因應武漢肺炎疫情持續擴大，高雄巿政府6日針對農漁產業、經濟弱勢族群、觀光旅遊產業？伋中小企業，提出4大紓困計畫，同時建議中央統一制定紓困暫行條例、產業補貼稅費辦法等。

高雄巿長韓國瑜表示，他最擔心的是每年2月跟9月，因為要開學，經濟如果有不正常的變動、收入減少，苦的就是孩子，因此呼籲中央趕快訂定相關條例。

高巿府指出，針對全巿觀光旅遊相關業者紓困、稅費減免及利息補貼，請觀光局向中央爭取，並協助業者消費改善環境，提振觀光客信心。全巿公有巿場攤位，2月的使用費將先減半徵收1個月，另逐月視情況檢討。

農業局、海洋局及財政局將協助穩定產銷，並請高雄銀行開辦紓困貸款。勞工局將針對依規定居家隔離的勞工，查察雇主是否依法令給多假期，對於外勞是否有疑似感染，應立即通報。

高巿府表示，疫情造成的影響不限於高雄，呼籲中央制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則。

尤其針對無薪假員工，比照失業補助辦法補貼救濟金，觀光旅遊業者補助高速公路通行費、減免一定期間牌照稅特措施，以降低遊覽車業者經營成本、補貼客運業營運虧損，並要求一定比例補貼員工薪資減損。

(中時 )