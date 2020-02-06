湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文，居中協調武漢台商返台，卻因其中一人被確診感染武漢肺炎，成為眾矢之的。而徐正文其中一個身分就是「鋼鐵俠」，相當力挺韓國瑜，對於此次爭議，網友也想問，如果韓國瑜、徐正文掉進水裡會想救誰？

武漢台商返台，人數比原本名單中多了3人，其中一人就是確診台商，徐正文也遭質疑拿機位做人情，未讓真正有需要的台人率先返台，在網路上掀起罵聲。

選舉期間徐正文表態挺韓，對於此次爭議，網友也忍不住想問，「徐正文與韓國瑜都掉到水裡，兩人都不會游泳，旁邊只有你一個人，一次只能救一個人，你會選擇救誰？」

對此，其他人留言表示，「韓啊！至少要等到他辭職或罷免成功」、「韓國瑜是政壇開心果好嗎，你們怎麼這麼恨他」、「我會加水」、「救韓阿，韓總前面幾個月帶給台灣人多少多歡樂跟笑容」。

不過，其實也有部分人認為，徐正文出發點是好的。大陸媒體人徐和謙表示，要說一個下機才確診的人，是怎樣硬被塞上飛機、使台灣破功的陰謀論，則屬渲染過渡了，且把生病的人留在武漢，等於把他留在砲火紛飛戰地上的帳棚裡。

(中時電子報)