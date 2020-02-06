武漢肺炎疫情肆虐，首批滯留武漢的台人3日包機抵台，但昨天（5日）卻爆出，返台班機上並非全是台灣人，陸委會也證實，第一批搭乘包機的旅客，有不少人是中國大陸籍的台商；且包機名單中，在最後一刻冒出3個原本不在名單上的人，其中一位最後更確診感染武漢肺炎。消息一出台灣社會譁然，董事長樂團林大鈞也看不下去，怒飆國罵發文，直說這是統「毒」之戰。

董事長樂團林大鈞，針對本月三日的武漢台商包機事件，發表看法。（圖／翻攝臉書）

本月3日首批武漢台灣人包機返台，但事後卻傳出，有多名非台灣籍乘客「搭便車」坐上包機，擠壓到其他更需要搭機的台灣同胞，甚至還有一名原本不在名單上的台商，在最後一刻擠上包機回台，下機後被確診為武漢肺炎。對此，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文，受訪時還哽咽地說：「希望兩岸少點政治，多點人情味」，此番言論讓林大鈞氣到看不下去。

林大鈞昨天在臉書怒飆國罵發文表示：「X！（今年第一罵）先讓所有乘客登機，然後派三隻病毒上飛機傳染，登陸台灣後就有兩百多隻病毒殺你個措手不及」，直說這是「統毒之戰」。後來林又發文感謝前線防疫人員，「我覺得現在前線的防疫人員是軍職。感謝你們保衛台灣。」

網友看完這則貼文後，同樣跟著氣憤回應「這就是攻入台灣活的250個生化武器，再一次證明這次武漢病毒是人為故意放出來的」、「阿共ㄟ陰謀」，林大鈞病持續怒飆國罵回應：「難怪WHO提前知道我們是13例」，但他也認為「我覺得政府相關單位也應該嘗試不同方式溝通，不要只是政治對罵的工具。」

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(中時電子報)