特斯拉連續6天來的飆漲行情熄火，周三股價重挫17.2%，因一名特斯拉高層表示，受中國爆發武漢肺炎影響，上海廠生產的Model 3將延後交車，以及數位分析師陸續對特斯拉股票的超高估值發出警告。

特斯拉副總裁Tao Lin在微博上表示，上海新廠的交車將暫時延後，公司計畫在2月10日復工。

特斯拉上周表示，因中國政府為防堵武漢肺炎疫情已下令關廠，Model 3在上海廠的擴產估將延後1周半。

儘管周三股價重挫，但自一周前特斯拉公布連續第二季實現獲利以來，其股價仍已累計上漲逾25%。投銀Canaccord Genuity將特斯拉的股票評級由「買進」調降為「持有」，使建議加碼、已為數不多的分析師又少了一位。

在Canaccord採取動作後，目前只剩9位分析師建議買進特斯拉股票，11位持中性立場，15位建議賣出，而給出的特斯拉目標價平均為390美元。

投銀Needham分析師Rajvindra Gill建議出脫特斯拉股票，他在報告中提出警告，與許多科技大廠相比，特斯拉股票本益比已經極高。即使在周三大跌後，特斯拉股票本益比仍為2021年預估淨利的約55倍，相較之下，亞馬遜股票本益比為49倍，蘋果為22倍，Alphabet為23倍。

(時報資訊)