外資沒有走，台北股匯今早雙響炮！新台幣匯價今早以30.15元開盤，升值0.2分，在外資匯入下，新台幣15分鐘內升破30元整數關卡，最高匯價來到29.985，升值1.67角。人民幣兌美元中間匯價今早報6.9985，貶值1.62分。新台幣今天持續為最強勢亞幣，勝過日圓。新台幣也已經升破農曆年封關日收盤價30.006元。

央行外匯局長顏輝煌昨天記者會，特別強調外資2月5日在台股是買超約5億元新台幣。雖然集中市場賣超，但櫃買市場是買超逾10億元。

昨天下午，外資與投信ETF贖回款大舉匯入，出口商亦跟進拋匯，導致美元多頭互砍。今早新台幣升破30元整數關卡，又再引來一波的美元多頭拋售。

亞幣中，之前被法人喊避開投資的泰銖，2月5日泰國央行召開利率會議，意外決議降息1碼至1%，創歷史新低，官方表示降息目的為因應新型冠狀病毒疫情對經濟的衝擊，另受到美中貿易戰與強勢泰銖影響，泰國財政部才將今年GDP成長由3.3%下調至2.8%，因觀光產業產值佔泰國GDP 近20%，官方今年或再進一步下修經濟成長。泰銖早盤再貶至31.04。

(時報資訊)