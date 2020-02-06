《商情》避險買盤進場，激勵周三紐約期金反彈 10:002020/02/06 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險買盤進場，激勵周三紐約期金反彈；據世界衛生組織(WHO)統計，中國冠狀病毒造成死亡病例升至約500例，並已蔓延到至少20個國家，引發市場擔憂疫情持續擴散，提振黃金避險需求，吸引投資人買盤進場，激勵期金反彈。 終場4月黃金漲7.3美元，報每盎司1562.8美元，3月白銀漲0.04美元，報每盎司17.60美元，4月白金漲21美元，報每盎司987.1美元，3月鈀金跌8.9美元，報每盎司2326.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金走軟 10:172020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 大型險企總動員 百億人民幣進場護盤 04:102020/02/04 全球財經 陸股聞疫色變 進場停看聽 04:102020/02/04 產業特刊 《商情》美元走強，打壓周一紐約期金續挫 10:002020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股大漲1.84％ 15:572020/02/04 財經 《商情》獲利了結，打壓周二紐約期金跌1.7％ 10:172020/02/05 財經 《商情》買盤進場，支撐周二LME基本金屬期貨普漲 10:172020/02/05 財經 《商情》空頭回補，激勵周二紐約期棉走升 10:172020/02/05 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股上漲百點 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。