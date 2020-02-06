避險買盤進場，激勵周三紐約期金反彈；據世界衛生組織(WHO)統計，中國冠狀病毒造成死亡病例升至約500例，並已蔓延到至少20個國家，引發市場擔憂疫情持續擴散，提振黃金避險需求，吸引投資人買盤進場，激勵期金反彈。

終場4月黃金漲7.3美元，報每盎司1562.8美元，3月白銀漲0.04美元，報每盎司17.60美元，4月白金漲21美元，報每盎司987.1美元，3月鈀金跌8.9美元，報每盎司2326.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)

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