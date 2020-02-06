需求不振，打壓周三BDI指數走軟；受到新型冠狀病毒的影響，導致中國工廠春節迄今仍然關閉，令市場交易清淡，拖累船運需求下降；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌23點，收作430點，跌5.08%，為連續第14天下跌；海岬型運費指數(BCI)下跌50點，收盤為負183點，創歷史新低紀錄。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌6點，收作520點，跌1.14%；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌6點或1.16%，收作512點。(商品行情網)

(時報資訊)