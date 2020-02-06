《商情》需求不振，打壓周三BDI指數走軟 10:002020/02/06 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 需求不振，打壓周三BDI指數走軟；受到新型冠狀病毒的影響，導致中國工廠春節迄今仍然關閉，令市場交易清淡，拖累船運需求下降；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌23點，收作430點，跌5.08%，為連續第14天下跌；海岬型運費指數(BCI)下跌50點，收盤為負183點，創歷史新低紀錄。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌6點，收作520點，跌1.14%；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌6點或1.16%，收作512點。(商品行情網) (時報資訊) #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》上周五波羅的海BDI指數周跌逾10％ 10:342020/02/03 財經 《商情》船舶活動疲弱，周一波羅的海BDI指數連12跌 10:172020/02/04 財經 《盤中解析》權值股回神，報復性反彈 11:252020/02/04 財經 《盤後解析》權值股攻彈201點，續關注疫情變化 14:492020/02/04 財經 挽救鳳梨釋迦產業 台東縣政府補貼運費 16:592020/02/04 生活 人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點 08:492020/02/05 國際 特選大蘋果正2及反1 ETN指數資格認可通過 15:222020/02/05 財經 《證交所》富邦證再獲准發行蘋概股ETN 15:232020/02/05 財經 高富帥醫愛上6旬婦？夢碎了還好錢沒丟 18:212020/02/05 社會 特選大蘋果正2及反1 ETN指數資格認可通過 04:102020/02/06 證券．權證 財經熱門新聞 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 口罩股飆5天後…倒地！散戶嚇到「脫褲走」 - 即時 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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