萬年清(6624)電廠廢水除硼工程案加入貢獻，1月營業收入2718萬元，較去年同期成長141%。

萬年清指出，台灣南部優質電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程案於今年1月完成全廠廢水試車，廢水處理系統處理效率可以符合硼濃度小於5mg/l的環保要求，待2月中旬完成功能測試驗收程序，本案即可結案驗收，將為公司處理低濃度新興污染物-硼去除實績再添一例，未來可應用在許多燃煤電廠、汽電共生廠廢水處理，隨著政府環保稽核力道增強，萬年清在除硼廢水處理市場上具有領先優勢，可望增添營運成長動能。

(時報資訊)