《業績-其他》電廠廢水除硼工程案給力，萬年清1月營收年增141％ 10:002020/02/06 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 萬年清(6624)電廠廢水除硼工程案加入貢獻，1月營業收入2718萬元，較去年同期成長141%。 萬年清指出，台灣南部優質電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程案於今年1月完成全廠廢水試車，廢水處理系統處理效率可以符合硼濃度小於5mg/l的環保要求，待2月中旬完成功能測試驗收程序，本案即可結案驗收，將為公司處理低濃度新興污染物-硼去除實績再添一例，未來可應用在許多燃煤電廠、汽電共生廠廢水處理，隨著政府環保稽核力道增強，萬年清在除硼廢水處理市場上具有領先優勢，可望增添營運成長動能。 (時報資訊) #萬年清 #1月營收成長 #廢水處理 #電廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 1月17日至1月30日 04:092020/02/02 財經要聞 武漢返台台商現身派出所 喊冤「並未被要求填寫資料」 16:262020/02/02 社會 《產業》車市1月下滑，和泰逆勢雙增大贏家 12:162020/02/03 財經 《汽車股》和泰車代理，元月TOYOTA市佔衝6年新高、LEXUS稱霸豪華車 14:322020/02/03 財經 《台北股市》公發公司1月營運情況，申報期限延長至15日 15:232020/02/03 財經 《金融》全球股市1月震盪，後市聚焦美股、新興亞股 15:402020/02/03 財經 《傳產》農曆春節影響，六都1月房市交易量月減3成 15:402020/02/03 財經 《業績-光電》牧德1月營收創同期新高，Q1審慎樂觀 15:402020/02/04 財經 《電機股》和勤1月營收年增17.26％，新品、電動車零件占比拉高 16:312020/02/04 財經 《業績-半導體》訂單旺，宏捷科1月營收再創48個月新高 17:222020/02/04 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股上漲百點 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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