美國經濟數據意外強勁，以及對中國新型冠狀病毒疫情的擔憂有所緩解，隔夜美股連漲第三天，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，受此激勵，周三香港恆生指數開漲1.45%，為27145.53點，收復27000點大關。國企股(H股)開漲1.44%，為10644.63點。

科技股持續走高，富智康開漲3.2%，比亞迪電子漲2.7%，小米漲2.06%，美團、金山軟件、騰訊等均漲逾1%。

(時報資訊)