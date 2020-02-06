《港股》美股連3漲，恆指收復27000點 10:002020/02/06 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國經濟數據意外強勁，以及對中國新型冠狀病毒疫情的擔憂有所緩解，隔夜美股連漲第三天，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，受此激勵，周三香港恆生指數開漲1.45%，為27145.53點，收復27000點大關。國企股(H股)開漲1.44%，為10644.63點。 科技股持續走高，富智康開漲3.2%，比亞迪電子漲2.7%，小米漲2.06%，美團、金山軟件、騰訊等均漲逾1%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 第一金將於2月27召開線上法說會 16:202020/02/03 財經 《美股掃瞄》製造業、科技股強勁，美股收漲 08:352020/02/04 財經 《美股掃瞄》美股消息面：ISM美國1月製造業指數重返擴張 09:432020/02/04 財經 《港股》美股收高，恆指開漲0.51％ 10:002020/02/04 財經 美廉社抗疫不落人後 周四免費發3000片兒童口罩 18:092020/02/04 消費 《美股掃瞄》人行出手救市，美股大漲 08:352020/02/05 財經 《美股掃瞄》美股消息面：武肺疫情影響，紐約期油跌破50美元 09:432020/02/05 財經 《港股》美股大漲，恆指開漲0.72％ 10:342020/02/05 財經 《美股掃瞄》經濟數據強勁＋疫情擔憂緩解，美股創新高 08:522020/02/06 財經 《期貨》2月台指期開漲109點，金融期及電子期聯袂開高 09:092020/02/06 財經 財經熱門新聞 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 口罩股飆5天後…倒地！散戶嚇到「脫褲走」 - 即時 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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