即時口罩系統當機 健保署：處理中 10:082020/02/06 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 口罩實名制購買今天上路，可持健保卡到全省6500家健保特約藥局買，每人一周限購2片。圖為民眾排隊五小時買到10元2片的口罩。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制今上路，藥局一早就湧現排隊人潮。民眾搶購口罩之餘，卻傳出健保系統當機，無法查詢即時口罩數量。健保署企劃組組長張鈺旋表示，因系統流量暴增，才造成網頁當機，目前正在處理中。 (中時 ) #口罩 #當機 #系統 #健保 #處理 也許您會感興趣 推薦閱讀 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 口罩購買改實名制 回報地圖將升級藥局版速查哪裡買 10:522020/02/04 科技 桃園分署查扣口罩1片30元 竟還秒殺完售 19:282020/02/04 生活 當口罩成為搶手年貨 04:092020/02/05 兩岸藝文 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 11:002020/02/05 生活 口罩實名制將上路 部落客開發藥局地圖搶先上線 12:122020/02/05 科技 每日多產出60萬片 華新口罩新產能 3月開出 04:102020/02/06 財經要聞 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 鑽石公主號再增10確診 日官方證實一台灣女性中鏢 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 口罩實名制首日上路 民眾一小時前就排隊塞爆街口 - 生活 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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