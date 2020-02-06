家住石岡的詹姓婦人6日上午9點3分順利領到4片口罩。（王文吉攝）

藥局員工使用健保卡，發現無法讀取民眾個資，隨即改用手動輸入。（王文吉攝）

來自東勢的民眾上午8點57分領到100號。（王文吉攝）

石岡區原隆安藥局出現購買口罩的排隊人龍。（王文吉攝）

中華郵政每日寄送200個成人口罩及50個兒童口罩，由健保藥局配發。（王文吉攝）

口罩實名制上路首日，台中市石岡區唯一配發據點「原隆安藥局」6日一早出現排隊人龍，號碼牌在9點之前發送完畢，並準時登錄健保卡；藥局員工9點準時連線健保署，疑網路瞬間流量太大，讀卡機無法使用，只能手動輸入民眾個資，拖慢配發時間，不過配發過程有序。

石岡區設籍人口約1萬5千人，原隆安藥局6日一早出現100公尺人龍，有民眾清晨6點多就到場排隊，人潮約在8點左右聚集；第一個到場的詹姓婦人說，因怕領不到口罩，早上6點多就來排隊，之前跑了好幾間超商都撲空，今天是用雙數額度，明天還要再來，換拿孫子「單數」的健保卡。

藥局員工及衛生所人員協助發放號碼牌，100個號次在上午8點57分發放完畢，來自東勢的民眾領到最後1號，之後到場的人得知「號碼牌發完了」，失望大嘆「沒有了怎麼辦？」衛生局人員「現在疫情沒有社區感染，其實不太需要用到口罩」、並安慰「後天早一點來」。

原隆安藥局上午9點準時登錄健保署系統，進行配發口罩，但健保署網站疑似瞬間流量太大，讀卡機無法使用，藥局人員只能手動輸入民眾個資，拖慢配發時間，約15分鐘完成12人配發。

藥局負責人翁清聖表示，每份口罩每份10元，全部繳回國庫，協助政府代發口罩，免開發票；每日由郵局配送200片成人口罩及50片口罩，配發情形可以上網查詢。

(中時 )