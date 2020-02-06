武漢肺炎疫情延燒，整個大陸已淪陷為疫區，值此之際，美國共和黨議員沃德日前爆料，目前有一批大陸公民飛抵夏威夷尋求庇護，「以遠離武漢肺炎病毒。」

2名大陸公民在美國旅遊禁令實施前，飛抵夏威夷尋求庇護。

夏威夷國會共和黨籍眾議員沃德（Rep. Gene Ward）4日在個人推特爆料，稱已知檀香山國際機場（Honolulu Int’l Airport）有「一批大陸公民」，他們正在尋求庇護，「以遠離新型冠狀病毒。」

Surprise development at the Honolulu Int’l Airport where we just learned there is a group of mainland Chinese Nationals seeking asylum from the caronavirus! Stay tuned to this one! — Rep. Gene Ward (@repward) February 4, 2020

「夏威夷即時新聞」（Hawaii News Now）同日報導，有2名大陸公民在美國實施旅遊禁令之前，就搭機抵達夏威夷尋求庇護。

夏威夷衛生局發言人大久保（Janice Okubo）證實，這2人目前已送往聯邦拘留中心拘留，強調這2人「對公眾不會構成威脅」，她也未透露他們尋求庇護的動機。

夏威夷有關當局並未證實沃德的說法，目前也尚不清楚每年在夏威夷申請庇護的實際人數。沃德指出，他在推特上爆料只是認為要讓事件進展「透明」。

夏威夷州流行病學家帕克博士（Dr. Sarah Park）表示，政府正在監控往返夏威夷與大陸之間的旅客，目前沒有人出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的感染症狀。他說部分人士待在家裡停工、停課，他預期這些人沒有染上病毒。

美國自2日起開始實施新的旅遊禁令，過去14天內曾造訪大陸的外國公民將禁止入境，據了解，報導中2名大陸人士是在旅遊新規實施前就抵達夏威夷。

(中時電子報)