Google 今（6日）宣布在台推出Google地圖單車模式，提供全台單車族專屬路線規劃與行程時間預估，使用者不需再交叉參考機車與步行模式，是亞洲首個推行此服務的國家。

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君表示，此舉除了替越來越多單車族提供便利的路線資訊，也希望鼓勵更多人將單車作為上下班通勤與休閒娛樂的選項之一。

台灣各地景色多樣且有豐富地形變化，過去台灣單車族使用 Google地圖，只能參照汽機車或步行路線，難免遇到上坡等不利於單車騎行的路段。

現在Google地圖單車模式整合交通部提供的開放資料，考量單車專用道及汽機車無法行駛的道路資訊，為台灣的單車族計算出適合的路線，並標示推薦路線坡度變化，以利使用者規劃行程。使用者也能在Google地圖上開啟「單車路線」圖層，查看單車專用道和適合單車騎乘的道路資訊。

(工商 )