口罩實名制上路，藥局作業時間長，工作人員安撫排隊民眾。（戴上容攝）

口罩實名制上路，藥局作業時間長，工作人員安撫排隊民眾。（戴上容攝）

武漢肺炎疫情延燒，防疫口罩今日起採取實名制，新北市新莊區多間藥局大排長龍，而藥局作業長，平均一個人作業時間好幾分鐘，造成口罩排隊隊伍綿延好幾十公尺。

剛購買口罩撲空的民眾表示，「各個藥局時間販賣時間不一樣，有些下午才開賣，撲空三間後亂走到這，才排到號碼牌」。

許多民眾也抱怨，對於「特約藥局」到底在何處不清楚，「買口罩，根本像買樂透」。

(中時 )