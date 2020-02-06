排隊買口罩人潮。（楊漢聲攝）

民眾一大早排隊買酒精。（楊漢聲攝）

民眾開心終於買到口罩。（楊漢聲攝）

購買口罩實名制6日上路，台東地區應送錯款式導致各藥局開賣時間不一，有的藥局一大早大排長龍，有的卻貼出下午2時才開始販售，「一國兩制」讓民眾跑翻天，市區1間藥局祭出撲克牌充當號碼牌，讓民眾免於久候，相當特別。

武漢疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，6日口罩實名制上路，民眾須持健保卡至全國6千多家健保特約藥局購買，7天僅可購買2片，2片價格則為新台幣10元。

實名制第1天上路就出包，宜花東配送發生錯誤，廠商誤送外科手術用口罩，郵局加班連夜重新配送，導致台東地區口罩販賣時間不一，有藥局一大早就有民眾排隊，但口罩卻尚未送達，藥局員工只好祭出撲克牌充當號碼牌，要民眾等口罩到了之後再憑撲克牌認領。

也有藥局直接張貼下午2點才開始販售，有口罩的藥局更是大排長龍擠滿買口罩民眾，開心拿到口罩的邱小姐說，從過年到現在都買不到口罩，終於有口罩可以帶了，她1個人帶著3個小孩，沒口罩時在心裡很慌，希望政府要解決口罩問題。

另外一位林先生則表示，口罩實名制比先前在超商販售來的要好，不會有囤積掃貨的問題發生，讓真正需要口罩的民眾都有口罩可以買，他也呼籲民眾要將口罩留給真正有需要的人。

口罩大排長龍，公賣局實名制販售酒精也不惶多讓，一大早就排起百公尺人龍，雖然買到的95％酒精要自行調配成75％，但民眾為了防疫不怕麻煩，手裡拿著酒精才心安。

(中時 )